В Заполярье сегодня ожидается сильный ветер

МУРМАНСК/5 марта/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье переменная облачность. Ветер северный сильный. Снег. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях до -15º. Гололедица.
Как сообщают синоптики, 5 марта погоду Кольского полуострова определяет циклон с центром на востоке Мурманской области. Ожидается снег различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8°, ночью 4 марта при прояснениях до -15°.
Сейчас в Мурманске -5; Ветер: сз 3-5 м/с; Давление: 750 мм.рт.ст.;Уровень радиации: 6 мкр/ч.