На улицах города появится «Цветочный патруль»

05 Марта 2017 года, 11:19

МУРМАНСК/5 марта/БИ-ПОРТ - В Мурманской области стартовала акция МВД России «8 марта – в каждый дом». Первыми цветы к празднику от сотрудников правоохранительных органов получили посетительницы Управления по вопросам миграции. На прием документов по выдаче заграничного паспорта гражданина Российской Федерации обратилось 20 женщин, в том числе две юные барышни, которым пришло время получать паспорт.

Приятным сюрпризом для посетительниц стало получение поздравления от мужской половины коллектива Управления. Начальник отдела по работе с гражданами РФ УВМ Александр Саврасов дарил каждой посетительнице цветы и открытку с поздравлением.

Стоит отметить, что в рамках акции прекрасная половина будет получать поздравления от полицейских регулярно. Так, жительниц Заполярья ждут сюрпризы пот участковых уполномоченных полиции. Автоледи - от инспекторов ДПС. Кроме того, полицейские Мурманской области навестят своих подшефных в детских домах и социальных приютах и поздравят девочек и сотрудниц этих учреждений с замечательным весенним праздником. Завершатся праздничные мероприятия поздравлением сотрудниц полиции на праздничных концертах и торжественных собраниях, которые пройдут во всех территориальных отделах полиции.