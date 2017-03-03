СМИ: В России рассмотрели первую диссертацию по теологии

05 Марта 2017 года, 13:00

МОСКВА/5 марта - В России была рассмотрена первая диссертация по теологии, сообщает «Российская газета». Научная работа была рассмотрена на первом заседании Объединенного диссертационного совета, который возглавил ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, доктор богословия, доктор философских наук митрополит Волоколамский Иларион.

Соискателем на звание кандидата науки по новой специальности стал протоиерей Павел Хондзинский. Тема научной работы — «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского. Теологическое исследование направлено на «выявление, анализ и интерпретацию значимых аспектов религиозной жизни, и их соотнесение с нормами конкретной религиозной традиции».

Сам текст диссертации размещен на сайте Общецерковной аспирантуры и докторантуры.