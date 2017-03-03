Финны снимают мультфильм про Путина

05 Марта 2017 года, 14:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 5 марта/БИ-ПОРТ – Кинорежиссер Катариина Лиллквист и художник Юхо Юнтунен совместно создают анимационный фильм, одним из героев которого будет президент России, пишет Yle.

Одна из ролей досталась президенту России Владимиру Путину, который в мультфильме хочет стать тореадором.

"Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который ему велик", - с улыбкой рассказывает Лиллквист.

Юмористическая история с политическим подтекстом придумана вместе с каталонскими художниками и имеет двойную проблематику. По словам Лиллквист, испанцы неоднозначно относятся к виллам, которыми владеют россияне, и активно обсуждают эту тему между собой. Также вызывает дискуссии в обществе и запрет корриды, введённый пять лет назад в Каталонии. Одновременно с мультфильмом Лиллквист и Юнтунен намерены издать книгу комиксов на эту же тему. Проект финансирует Культурный фонд Финляндии.