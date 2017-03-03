Российские моряки возвращаются домой из пиратского плена

05 Марта 2017 года, 14:32

МИР/5 марта - Все граждане России и гражданин Украины отпущены с захваченного в Нигерии судна и сейчас находятся в аэропорту Франкфурта. «Со дня на день полетят на родину, чувствуют себя нормально», - сообщил уполномоченный по правам человека Севастополя Павел Буцай, передает «РИА Новости». Планируется, что моряки вернутся в Севастополь на следующей неделе,

Напомним, ранее домой уже вернулись трое пленников. Среди них мурманчанин Сергей Гусаров.

Пираты в территориальных водах Нигерии захватили судно BBC Caribbean, где находились семь россиян и один украинец.