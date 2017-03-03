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В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

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О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Опрос: женщинам живется тяжелее, чем мужчинам
 
 
 
 
05 Марта 2017 года, 17:00

Опрос: женщинам живется тяжелее, чем мужчинам


РОССИЯ/5 марта/БИ-ПОРТ - Почти половина россиян (48%) считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам; обратной точки зрения придерживаются 9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». В то же время в том, что жизнь представителей обоих полов в России одинаково тяжела, уверены 35% опрошенных.

Однако 54% респондентов полагают, что в стране существуют одинаковые возможности для реализации своих прав как у мужчин, так и женщин. 26% считают, что возможностей больше у мужчин.

Кроме того, опрос показал, что россияне изменили свое отношение к женщинам в политике. Так, по данным последнего исследования, идею активного участия женщин в политике поддержали 45% респондентов (60% в 2014 году). В том, что политика — не женское дело, уверены 39% (27% в 2014 году).

 

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