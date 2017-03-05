Мурманские кадеты выступили в роли жюри военно-патриотического турнира

МУРМАНСК/5 марта/БИ-ПОРТ – Мурманские кадеты впервые выступили в роли жюри турнира. Воспитанники 10 «а» кадетского класса имени А.Невского следственного управления СК РФ по Мурманской области Лицея №2 города Мурманска приняли участие оценивали эстафету областного военно-патриотического турнира.
Тема «Кадетских игр» – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В мероприятии состязались учащиеся школ и кадетских корпусов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Кировска и ЗАТО Видяево.
Учащиеся 10 «а» кадетского класса оценивали команды на втором этапе турнира в эстафетах.