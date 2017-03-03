Мурманск: прогноз отключений на 6 марта

05 Марта 2017 года, 18:50

МУРМАНСК/ 5 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 6 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 6 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 7 МАРТА ул. Героев Рыбачьего, 61, 63

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09:00 – 16:00 ул. Лобова, 9 (корп.4)

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.