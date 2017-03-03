Принудительный спуск лавины планируется в Кировске

06 Марта 2017 года, 08:20

КИРОВСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – 6 марта 2017 года в период с 10:00 до 18:00 часов в Кировске планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах №№ 16, 17, 18 и 19 (над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно ограничиваться движение транспортных средств на автодороге Кировск-Кукисвумчорр: по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (от площадки ООО «Ресурс Транс» (бывший гараж «Юбилейный») до развилки на санаторий-профилакторий «Тирвас»); по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская; по автомобильной дороге к санаторию-профилакторию «Тирвас».