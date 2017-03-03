100 тысяч абонентов Ростелекома в Заполярье сделали выбор в пользу электронной доставки счета

06 Марта 2017 года, 09:01

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - К марту 2017 года выбор в пользу электронной доставки счета за услуги связи ПАО «Ростелеком» на территории Мурманской области сделали почти 100 тысяч абонентов.

Электронный счет идентичен по содержанию бумажной квитанции, но обладает рядом преимуществ: его легко хранить, проверять состояние лицевого счета и оплачивать, не выходя из дома или находясь в любом регионе страны и за рубежом, что особенно актуально в отпускной сезон. Кроме того, такой счет сохраняет конфиденциальность персональных данных. Также с помощью электронного счета абоненты узнают сумму к оплате на неделю раньше, чем получатели бумажного счета, при этом сроки оплаты остаются прежними.

Платежный документ в цифровом виде можно в любой момент запросить для просмотра в Личном кабинете, там же можно управлять подпиской – менять адрес электронной почты для рассылки. Если абонент компании не имеет доступа в интернет, он может заказать бесплатное информирование о начислениях за услуги связи «Ростелеком» на свой мобильный телефон.

Для смены способа получения счета компания «Ростелеком» предлагает воспользоваться одним из следующих способов:

• самостоятельно сделать заказ в Личном кабинете на сайте rt.ru;

• оформить заявку по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800;

• обратиться в Центр продаж и обслуживания Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Оплачивается электронный счет также просто: с помощью банкомата, платежного терминала, банковской картой через сеть Интернет с помощью систем электронных платежей, в том числе на сайте rt.ru (кнопка «Оплатить»). Рассылка счетов осуществляется бесплатно.