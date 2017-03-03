100 тысяч абонентов Ростелекома в Заполярье сделали выбор в пользу электронной доставки счета

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
 
 

Видеоновости16+

Участницы конкурса «Краса Заполярья – 2017» попробовали себя в роли журналистов
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,1585
1 USD
Доллар США
58,9099
0,9472
1 EUR
Евро
61,9850
0,5967
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,2360
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,7950
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
2.2 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев
03 Марта 2017, 14:10
Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев
Камеры видеонаблюдения могут появиться на взлётно-посадочной полосе «Аэропорта Мурманск»
03 Марта 2017, 12:38
Камеры видеонаблюдения могут появиться на взлётно-посадочной полосе «Аэропорта Мурманск»
Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
03 Марта 2017, 11:50
Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление
03 Марта 2017, 11:20
Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление
 
 
 
 

Самое читаемое

У посетительницы кафе «увели» шубу
05 Марта 2017, 16:00
Безработный мурманчанин похитил продукты из маленького магазина
05 Марта 2017, 09:17
Финны снимают мультфильм про Путина
05 Марта 2017, 14:00
Мурманские кадеты выступили в роли жюри военно-патриотического турнира
05 Марта 2017, 18:00
Мурманск: прогноз отключений на 6 марта
05 Марта 2017, 18:50
Пенсионерка сделала иностранцу «липовую» регистрацию
05 Марта 2017, 15:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » 100 тысяч абонентов Ростелекома в Заполярье сделали выбор в пользу электронной доставки счета
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 09:01

100 тысяч абонентов Ростелекома в Заполярье сделали выбор в пользу электронной доставки счета

2 2МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - К марту 2017 года выбор в пользу электронной доставки счета за услуги связи ПАО «Ростелеком» на территории Мурманской области сделали почти 100 тысяч абонентов.

Электронный счет идентичен по содержанию бумажной квитанции, но обладает рядом преимуществ: его легко хранить, проверять состояние лицевого счета и оплачивать, не выходя из дома или находясь в любом регионе страны и за рубежом, что особенно актуально в отпускной сезон. Кроме того, такой счет сохраняет конфиденциальность персональных данных. Также с помощью электронного счета абоненты узнают сумму к оплате на неделю раньше, чем получатели бумажного счета, при этом сроки оплаты остаются прежними.

Платежный документ в цифровом виде можно в любой момент запросить для просмотра в Личном кабинете, там же можно управлять подпиской – менять адрес электронной почты для рассылки. Если абонент компании не имеет доступа в интернет, он может заказать бесплатное информирование о начислениях за услуги связи «Ростелеком» на свой мобильный телефон.

Для смены способа получения счета компания «Ростелеком» предлагает воспользоваться одним из следующих способов:

• самостоятельно сделать заказ в Личном кабинете на сайте rt.ru;

• оформить заявку по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800;

• обратиться в Центр продаж и обслуживания Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Оплачивается электронный счет также просто: с помощью банкомата, платежного терминала, банковской картой через сеть Интернет с помощью систем электронных платежей, в том числе на сайте rt.ru (кнопка «Оплатить»). Рассылка счетов осуществляется бесплатно.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта