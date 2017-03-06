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Главная » НОВОСТИ » Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 09:40

Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления


КАНДАЛАКША/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В минувшую субботу в Кандалакше состоялся митинг против двойной оплаты отопления. Граждане, которые некоторое время назад на законных основаниях перешли на электрообогрев, выступили против выставления им счетов за центральное отопления. Участниками митинга стали около 150 человек.

Проблема уходит корнями в 2006 год, когда «Кандалакшская горэлектросеть» выступила автором и реализатором пилотного проекта по переводу жилых многоквартирных домов на электроотопление. Данный вид переустройства жилых помещений был согласован с органами местного самоуправления, с внесением всех изменений в технический паспорт жилого помещения в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Сейчас таких квартир насчитывается 500.

Однако позднее выяснилось, что переустройство некоторых квартир на электрообгрев было выполнено с нарушениями. Да и сам переход на электрообогрев, как оказалось, нельзя считать безопасным - начинается разрегулирование единой системы отопления жилого дома, требующее её постоянной реконструкции, да и сами электросети не рассчитаны на повышенную нагрузку.

Митинг, состоявшийся 4 марта, продолжался около двух часов. Местная инициативная группа в микрофон вещала о недопустимости выставления двойных счетов. Депутат Мурманской областной дума Михаил Антропов заявил, что защитит граждан от произвола «Мурманэнергосбьыта», а его коллега депутат Владимир Ахрамейко призвал ещё немного потерпеть и довериться мерам, принимаем областным правительством.

К слову, за день до митинга «Мурманэнергосбыт» через каналы регионального министерства энергетики и ЖКХ сообщил, что прекращает выставлять счета за отопление в помещениях, переведённых на электрообогрев в Кандалакше и ЗАТО Североморск. Выставление счетов прекращается с марта и до утверждения схем теплоснабжения. По мнению экспертов данный шаг был призван остудить накал страстей и существенно сократить количество участников митинга. Сколько бы людей пришло на митинг, если бы данное заявление не было опубликовано, не известно. Поговаривают, что на подобные действия «Мурманэнергосбыта» повлияло внимание федеральных СМИ к этой проблеме.

Впрочем, участники митинга ресурсоснабжающей компании всё равно не поверили. Итогом митинга стало требование граждан прекратить выставлять им счета за центральное отопление, а по накопившимся долгам сделать перерасчёт.

Фото: Дмитрий Агаев

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  • Мурманэнергосбыт хитренький. Свои убытки, посомтрите сами отчет контрольно-счетной палаты, пытается разными способами перекрыть и навязать свои квитанции. правильно, что такой митинг в Кандалкше прошел! и в Североморске надо, там тоже за электроотопление руки выкручивают и вытряхивают кошельки!
 
 
 
 
 
 
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