Формированием комфортной городской среды в Мурманской области займётся специальная комиссия

06 Марта 2017 года, 09:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области создана межведомственная комиссия, которая займётся реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Возглавляет комиссию губернатор Марина Ковтун. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областной администрации.

По большому счёту весь функционал комиссии сводится к осуществлению контроля на всех уровнях реализации проекта, организации взаимодействия между властью, общественниками и бизнесом, задействованным в реализации проекта. Кроме того, комиссия будет анализировать отчёты муниципальных образований и рассматривать спорные ситуации, возникающие при реализации проекта.

В комиссию входят 28 человек, в том числе председатель Марина Ковтун, заместитель председателя - вице-губернатор Евгений Никора и секретарь комиссии – ведущий архитектор проектно-сметного отдела «Управления капитального строительства Мурманской области» Галина Каракулина.