Почти 51 млн рублей получат молодые семьи Мурманской области на покупку жилья

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Постановлением правительства Мурманской области утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья. Соответствующий документ опубликован на сайте областной администрации.
Всего на указанные цели будет направлено 50,9 млн рублей, в том числе в Мурманск – 32,1 млн рублей, Кандалакшский район – 6,3 млн рублей, Полярные Зори – 3,4 млн рублей, Мурмаши – 2,3 млн рублей, Кировск – 1,5 млн рублей.