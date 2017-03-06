Представители СЗРЦ МЧС проинспектировали работу спасательных подразделений Мурманской области

06 Марта 2017 года, 12:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Завершилась рабочая поездка в Мурманскую область представителей СЗРЦ МЧС России, в рамках которой состоялась проверка Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений. Особое внимание было уделено различным направлениям деятельности, включая экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации. Так, проводилось командно-штабное учение, в ходе которого отрабатывались основные задачи, в том числе сбор оперативного штаба при ликвидации последствий ЧС, развертывание подвижного пункта управления Главка и аэромобильной группировки.

Представители СЗРЦ МЧС России проинспектировали работу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области. Кроме того представители территориального органа МЧС проверили уровень профессиональной подготовки сотрудников и работников Главка и подчиненных подразделений, качество выполнения правовых актов РФ, приказов, распоряжений и директив МЧС, условий прохождения службы.

Заместитель начальника СЗРЦ МЧС России (по ГПС) полковник внутренней службы Александр Бондар оценил работу основных подразделений пожарно-спасательного гарнизона региона, а также поисково-спасательные подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного отряда СЗ РПСО МЧС России.

Как отметил ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Александр Фролов, силы и средства Главного управления и территориальной подсистемы РСЧС готовы к выполнению возложенных на них функций, жители и гости региона могут быть спокойны за свою безопасность.