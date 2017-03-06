Оленегорская прокуратура хочет заблокировать сайты, на которых можно купить леопарда и амурского тигра

06 Марта 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Прокуратура Оленегорска выявила интернет-ресурсы, на которых размещены объявления с предложением приобрести различные виды животных, в том числе занесенных в Красную книгу России. В частности, предлагалось приобрести занесенных в Красную книгу РФ леопарда, амурского тигра, а также кавказского камышового кота. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по специальному разрешению, а за незаконную добычу и оборот таких животных установлена уголовная ответственность.

В этой связи прокурором города в Оленегорский городской суд направлено исковое заявление с требованием признать данную информацию запрещённой.

Фото: FotoNaStenu.ru