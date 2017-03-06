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Главная » НОВОСТИ » Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 13:30

Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В минувшую субботу состоялся форум социальных технологий «Город – это мы». В прошлом году хозяином площадки был Мончегорск, в 2017 выбор сделан в пользу Заполярного. Организаторами форума выступили компания «Норникель» и Кольская ГМК.

В беседе с журналистами заместитель главы Мончегорска по социальным вопросам Владимир Ливдан рассказал, что на собственном опыте смог убедиться в эффективности подобного сотрудничества. Он стал участником площадки по социальному проектированию «Комбинат добра» и вместе с инициативной группой выиграл небольшой грант в размере 50 тысяч рублей на восстановление универсальной спортивной площадки.

Мероприятия прошлых лет больше были посвящены взаимодействию власти, бизнеса и общественных организаций, в этот раз акцент сместился в сторону сообществ, включающих в себя активных людей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы города развивались не только благодаря нашему участию, но и благодаря участию самих людей. Сегодня здесь собралось около 500 неравнодушных жителей, которые предлагают интересные проекты, поддерживая, таким образом, насыщенную жизнь в городе. Города – это часть наших предприятий, чем качественней будет жизнь, тем больше вероятность, что люди продолжат проживать здесь, а значит работать с нами», – отметила директор Департамента социальной политики компании «Норникель» Светлана Ивченко.

В течение дня на территории площадки проходили различные сессии. Пространство «Сообща» позволило обменяться идеями и ресурсами, и самое главное – установить контакты. Основное внимание на этой сессии уделялось проектам, которые могут быть реализованы в рамках квартала, двора или улицы.

На сессии «Соседи 2.0» участники ознакомились с опытом других регионов, предварительно разделившись на три группы, по одной на каждого спикера. Руководитель команды «СityBranding» Василий Дубековский рассказывал про бабушек как главный ресурс. Он побывал в 83 регионах России, но решил вернуться из Москвы в родной Урюпинск, чтобы добиться изменений в отношении жителей к своему городу. Во второй аудитории Сергей Кузнецов из Нижнего Новгорода делился с собравшимися «Лучшими практиками добрососедства в России». О третьем эксперте Ольге Поляковой, которая считает, что событие – это инструмент для привлечения внимания к месту и проблеме, «Би-порт» расскажет более подробно в следующем материале.

«В завершении были проведены тренинги, мы попросили людей самоопределиться кто они в своей организации. Они выбирали между ролями лидера генератора идей, проектировщика новых дел, коммуникатора, тот, кто налаживает связи внутри, и продвигателем. Последний заботится об известности вне сообщества, как PR-специалист», – пояснил агентству Генеральный директор компании «ЕВМ» Евгений Мачнев.

Фоторепортаж с форума социальных технологий «Город – это мы» можно посмотреть здесь.

Напомним, первое подобное мероприятие состоялось в 2014 году и объединило в себе четыре основные площадки: «Партнерство», «Развитие», «Добровольчество» и «Инновации».

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