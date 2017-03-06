«Диалоги с заинтересованными сторонами»: «Норникель» представил отчет о проделанной работе

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем
Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
 
 

Видеоновости16+

Мурманчане предлагают увековечить имена отцов-основателей Мурманска
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,1585
1 USD
Доллар США
58,9099
0,9472
1 EUR
Евро
61,9850
0,5967
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,2360
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,7950
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
2.3 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
06 Марта 2017, 13:45
Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
06 Марта 2017, 13:30
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
Студентов-судэкспертов Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета МЧС перевели на обучение в головной вуз
06 Марта 2017, 11:50
Студентов-судэкспертов Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета МЧС перевели на обучение в головной вуз
Почти 51 млн рублей получат молодые семьи Мурманской области на покупку жилья
06 Марта 2017, 11:40
Почти 51 млн рублей получат молодые семьи Мурманской области на покупку жилья
 
 
 
 

Самое читаемое

У посетительницы кафе «увели» шубу
05 Марта 2017, 16:00
Житель Оленегорска обвиняется в незаконном получении выплат
06 Марта 2017, 10:44
Мурманские кадеты выступили в роли жюри военно-патриотического турнира
05 Марта 2017, 18:00
Рецидивист из Мурманска приговорен к пяти годам колонии за развратные действия в отношении подростков
06 Марта 2017, 10:22
Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления
06 Марта 2017, 09:40
Мурманск: прогноз отключений на 6 марта
05 Марта 2017, 18:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Диалоги с заинтересованными сторонами»: «Норникель» представил отчет о проделанной работе
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 14:10

«Диалоги с заинтересованными сторонами»: «Норникель» представил отчет о проделанной работе


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В выходные во Дворце культуры Заполярного прошел форум социальных технологий «Город – это мы». Перед началом основного дня состоялись «Диалоги с заинтересованными сторонами», где на открытое обсуждение был вынесен ежегодный отчет о корпоративной социальной ответственности компании «Норникель». Представители бизнеса, муниципалитетов и правительства Мурманской области в диалоговой атмосфере дали оценку совместной деятельности, – сообщил глава Печенгского района Александр Морозов. – Результат, который бы мы хотели видеть – это объединение усилий в целях улучшения качества жизни людей. Наиболее реальное сегодня – это разработка с руководством «Норникеля» среднесрочных планов развития территории, чтобы деятельность компании была более предсказуема».

20

Особым экспертом встречи стала исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» ООН Марина Вашукова. Одна из основных идей Глобальной программы ООН звучит как «Бизнес как сила добра».

«В это понятие вкладывается некое понимание миссии Глобального договора, которая объединяет крупных лидеров бизнеса со всего мира. Необходимо чтобы компания смотрела на свою деятельность не только через призму прибыли, но и через экологические, социальные и нравственные аспекты, входящие в понятие корпоративной социальной ответственности», – пояснила журналистам Марина Вашукова.

В основе Глобального договора Организации Объединенных Наций 17 целей устойчивого развития. «Норникель» присоединился к нему в 2016 году. Теперь предстоит выяснить, как деятельность «Норникеля» соответствует заявленным целям.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Активисты смогут создать событие в Мурманской области без особых затрат
2.
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
3.
В Заполярном открылась новая ледовая арена
4.
Водитель из Заполярного сбил женщину во дворе
5.
В Заполярном в ходе операции «Арсенал» полицейские нашли гранату у местного жителя
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта