«Диалоги с заинтересованными сторонами»: «Норникель» представил отчет о проделанной работе

06 Марта 2017 года, 14:10

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В выходные во Дворце культуры Заполярного прошел форум социальных технологий «Город – это мы». Перед началом основного дня состоялись «Диалоги с заинтересованными сторонами», где на открытое обсуждение был вынесен ежегодный отчет о корпоративной социальной ответственности компании «Норникель». Представители бизнеса, муниципалитетов и правительства Мурманской области в диалоговой атмосфере дали оценку совместной деятельности, – сообщил глава Печенгского района Александр Морозов. – Результат, который бы мы хотели видеть – это объединение усилий в целях улучшения качества жизни людей. Наиболее реальное сегодня – это разработка с руководством «Норникеля» среднесрочных планов развития территории, чтобы деятельность компании была более предсказуема».

Особым экспертом встречи стала исполнительный директор Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» ООН Марина Вашукова. Одна из основных идей Глобальной программы ООН звучит как «Бизнес как сила добра».

«В это понятие вкладывается некое понимание миссии Глобального договора, которая объединяет крупных лидеров бизнеса со всего мира. Необходимо чтобы компания смотрела на свою деятельность не только через призму прибыли, но и через экологические, социальные и нравственные аспекты, входящие в понятие корпоративной социальной ответственности», – пояснила журналистам Марина Вашукова.

В основе Глобального договора Организации Объединенных Наций 17 целей устойчивого развития. «Норникель» присоединился к нему в 2016 году. Теперь предстоит выяснить, как деятельность «Норникеля» соответствует заявленным целям.