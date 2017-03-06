Активисты смогут создать событие в Мурманской области без особых затрат

06 Марта 2017 года, 14:50

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Социальный проект можно создать без бюджета и государственной поддержки. Социальный предприниматель из Санкт-Петербурга Ольга Полякова на форуме «Город – это мы» рассказала участникам своей сессии о том, что для организации события не обязательно осуществлять большие финансовые вложения.

«Разница между обычным предпринимательством и социальным в том, что первое направлено на получение прибыли, а социальное – на решение какой-то проблемы или развитие себя через образование», – рассказывает Ольга.

По ее мнению, необходимо найти свою идею и распространить ее среди единомышленников. Среди ее творений благотворительные и культурные фестивали, лекции в парках, экскурсии и Skype-завтраки.

«Многие проекты в Петербурге мы создаем без бюджета, зачастую без согласования с администрацией. В небольших городах это делать намного проще, потому что власти здесь лучше идут на контакт, плюс существует ресурс свободного времени», – отметила активистка.

Во время лекции в Заполярном Ольга Полякова предложила северянам придумать тему, которая их волнуют больше всего, и воплотить ее в городское событие. В итоге основной тематикой оказались – массовый спорт и историческое наследие Кольского полуострова.