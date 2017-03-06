Колэнерго начнет массово использовать спиральную арматуру для соединения проводов и грозотросов при проведении ремонтов на линиях электропередачи

06 Марта 2017 года, 15:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Одной из тем повестки дня технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»), в который входят руководители технических отделов и главные инженеры производственных отделений, стал вопрос использования спиральной арматуры вместо термитной сварки для соединения проводов и грозотросов при проведении ремонтов на линиях электропередачи.

В ходе доклада начальник отдела эксплуатации линий электропередачи и распредсетей Колэнерго Мустафа Маннанов рассказал о преимуществах использования спиральной арматуры вместо термитной сварки. В частности, эта технология более надежна и безопасна, ее можно использовать на проводах разного диаметра. Монтаж спиральной арматуры проводится быстрее и без применения специального оборудования, при этом эксплуатационные затраты снижаются.

Кроме того, спиральная арматура рекомендована к применению технической политикой ПАО «Россети» в качестве основного решения при строительстве и техническом перевооружении воздушных линий электропередачи.

По решению технического совета Колэнерго производственным отделениям дано поручение определить линии электропередачи и составить график установки спиральной арматуры при проведении ремонтов с использованием современных технологий.

Также в ходе заседания участники технического совета рассмотрели вопросы перехода к эффективно заземленной нейтрали в сети 35 кВ, усиления изоляции на открытых распредустройствах 110 кВ и 35 кВ на центральной подстанции Мурманска, мероприятия по выравниванию фундамента комплектного распределительного устройства наружной установки на подстанции 150 кВ, подверженного деформации из-за подвижности грунта.

Заседания технического совета проводятся на предприятии раз в квартал. В повестку дня совещаний вносятся актуальные вопросы функционирования электросетевого хозяйства Мурманской области.