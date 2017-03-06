Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным

06 Марта 2017 года, 15:16

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня закончил свое выступление в прениях обвиняемый по делу крушения платформы «Кольская» Борис Лихван, который в момент катастрофы исполнял обязанности директора «Арктикморнефтегазразведка».

«В соответствии с Постановлениями правительства Российской Федерации я не имел права и не занимал какие-либо должности, связанные с обеспечением безопасности движения, а также эксплуатацией морского транспорта, а потому не являюсь субъектом преступления. На основании изложенного прошу оправдать меня и в удовлетворении гражданских исков ко мне прошу отказать», – сообщил Лихван в зале суда.

Напомним, что бывшему директору инкриминируется часть три статьи 263 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сторона обвинения потребовала признать его виновным и назначить наказание в виде пяти с половиной лет в колонии-поселении за отсутствие с его стороны должного контроля за процессом буксировки в сложных погодных условиях.

Свою линию защиты Борис Лихван строил на несостоятельности экспертиз, проведённых в ходе разбирательства. По его словам, специалисты не произвели должных расчётов и только высказали собственное мнение, не оперируя фактами. Так, не была произведена предварительная прокладка маршрута движения буксирного каравана от точки бурения к полуострову Камчатка, а затем вдоль Курильских островов.

«Эксперты не предоставили никаких доказательств о том, что маршрут вдоль Курильской гряды является более безопасным, чем буксировка центральную часть Охотского моря», – рассказал подсудимый.

Он отметил, что количество его возражений могло бы составить новый том уголовного дела.

«Считаю, что предъявленные мне обвинения по фальсифицированному делу, являются надуманными. Складывается убеждение, что данное дело было отлично срежиссировано, только с одной целью – никоим образом не затронуть основных виновников, которыми являются исполняющий обязанности генерального директора «АМНГР» Юрий Мелихов и заместитель гендиректора Василий Васецкий», – подвел итог подсудимый.