Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем
Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
 
 

Видеоновости16+

Пилоты Северного флота тренировались заправлять самолеты в воздухе
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,1585
1 USD
Доллар США
58,9099
0,9472
1 EUR
Евро
61,9850
0,5967
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,2360
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,7950
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
2.8 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Авиакомпания «Нордавиа» увеличивает количество рейсов
06 Марта 2017, 15:52
Авиакомпания «Нордавиа» увеличивает количество рейсов
Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным
06 Марта 2017, 15:16
Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным
Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
06 Марта 2017, 13:45
Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
06 Марта 2017, 13:30
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
 
 
 
 

Самое читаемое

Житель Оленегорска обвиняется в незаконном получении выплат
06 Марта 2017, 10:44
Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления
06 Марта 2017, 09:40
Рецидивист из Мурманска приговорен к пяти годам колонии за развратные действия в отношении подростков
06 Марта 2017, 10:22
Мурманские кадеты выступили в роли жюри военно-патриотического турнира
05 Марта 2017, 18:00
8 тысяч военнослужащих Норвегии, США и Великобритании вышли на учения на границе с Мурманской области
06 Марта 2017, 12:44
Мурманск: прогноз отключений на 6 марта
05 Марта 2017, 18:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 15:16

Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным


МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня закончил свое выступление в прениях обвиняемый по делу крушения платформы «Кольская» Борис Лихван, который в момент катастрофы исполнял обязанности директора «Арктикморнефтегазразведка».

«В соответствии с Постановлениями правительства Российской Федерации я не имел права и не занимал какие-либо должности, связанные с обеспечением безопасности движения, а также эксплуатацией морского транспорта, а потому не являюсь субъектом преступления. На основании изложенного прошу оправдать меня и в удовлетворении гражданских исков ко мне прошу отказать», – сообщил Лихван в зале суда.

Напомним, что бывшему директору инкриминируется часть три статьи 263 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сторона обвинения потребовала признать его виновным и назначить наказание в виде пяти с половиной лет в колонии-поселении за отсутствие с его стороны должного контроля за процессом буксировки в сложных погодных условиях.

Свою линию защиты Борис Лихван строил на несостоятельности экспертиз, проведённых в ходе разбирательства. По его словам, специалисты не произвели должных расчётов и только высказали собственное мнение, не оперируя фактами. Так, не была произведена предварительная прокладка маршрута движения буксирного каравана от точки бурения к полуострову Камчатка, а затем вдоль Курильских островов.

«Эксперты не предоставили никаких доказательств о том, что маршрут вдоль Курильской гряды является более безопасным, чем буксировка центральную часть Охотского моря», – рассказал подсудимый.

Он отметил, что количество его возражений могло бы составить новый том уголовного дела.

«Считаю, что предъявленные мне обвинения по фальсифицированному делу, являются надуманными. Складывается убеждение, что данное дело было отлично срежиссировано, только с одной целью – никоим образом не затронуть основных виновников, которыми являются исполняющий обязанности генерального директора «АМНГР» Юрий Мелихов и заместитель гендиректора Василий Васецкий», – подвел итог подсудимый.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Сформирован экипаж первого ледокола Северного флота «Илья Муромец»
2.
МПК «Юнга» отразил условное воздушное нападение
3.
Уголовное дело возбуждено по факту травмирования мальчика в кольском батутном парке
4.
Фургон УАЗ горел в Мурманске
5.
В Мурманске подвели итоги конкурса «Мисс Обаяние»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта