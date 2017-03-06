МПК «Юнга» отразил условное воздушное нападение

06 Марта 2017 года, 15:40

РОССИЯ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Юнга» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки в полигонах флота в Баренцевом море провёл комплекс стрельб противовоздушной обороны. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Боевые упражнения выполняли расчеты кормовой 76-мм артиллерийской установки АК-176. Во взаимодействии с личным составом радиотехнической боевой части артиллеристы отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника.

В ходе выполнения стрельб по воздушным целям была сымитирована обстановка отражения нападения на корабль авиации условного противника. После стрельб противовоздушной обороны экипаж отработал задачи артиллерийского поражения быстроходной морской цели.

Все стрельбы были выполнены успешно. Районы их проведения были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.