Авиакомпания «Нордавиа» увеличивает количество рейсов

06 Марта 2017 года, 15:52

РОССИЯ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В весенне-летний период «Нордавиа» будет выполнять полёты по 50 внутренним и международным направлениям. Одной из новинок сезона станет расширение географии полётов из международного аэропорта «Пулково». Открыта продажа билетов на регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Самару, Волгоград, Воронеж, Казань и Челябинск. Полёты будут выполняться как ежедневно, так и с периодичностью не менее трёх раз в неделю.

Пассажиры, предпочитающие отдыхать на курортах Черноморского побережья, смогут отправиться в Сочи из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, из московского аэропорта «Домодедово», Омска, Челябинска, Уфы и Самары, а также Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Волгограда, Белгорода.

В Симферополь теперь тоже можно попасть из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Волгограда, Белгорода, Иваново, Чебоксар и Нижнекамска. Кроме того, прямыми рейсами «Нордавиа» удобнее добраться в Анапу из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара и Санкт-Петербурга.

«С частотой не менее двух раз в неделю. Авиабилеты уже в продаже», – сообщают на сайте перевозчика.

Напомним, что региональные авиалинии открыли продажу билетов на собственные рейсы летнего расписания, которое начнёт действовать с 26 марта 2017 года.

Фото: М. Паламарчук