Сформирован экипаж первого ледокола Северного флота «Илья Муромец»

06 Марта 2017 года, 16:14

СЕВЕРОМОРСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - На Северном флоте сформирован экипаж для первого ледокола «Илья Муромец», построенного специально для обеспечения действий кораблей в Арктической морской зоне. Служить в его составе будут наиболее подготовленные моряки службы вспомогательного флота СФ, у многих из которых есть опыт службы на боевых кораблях. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Экипаж составят более 30 человек, которым предстоит обслуживать новую морскую технику. Часть моряков уже приступила к её освоению на подготавливаемом к заводским испытаниям ледоколе в Санкт-Петербурге.

В настоящее время на Северном флоте накоплен большой опыт взаимодействия с экипажами ледоколов РосАтомФлота и ряда морских пароходств, которые обеспечивали проводку кораблей и судов флота в сложных ледовых условиях во время походов к островам Северного Ледовитого океана.

Новый дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» помимо своей основной функции - проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метров, может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах - на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров (десанта).

Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка.

Ожидается, что судно войдёт в состав Северного флота осенью 2017 года.