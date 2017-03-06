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Главная » НОВОСТИ » Четверть продаваемого молока в России оказалось плохим
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 16:30

Четверть продаваемого молока в России оказалось плохим


РОССИЯ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – По данным Счетной палаты, каждый четвертый молочный продукт на российских прилавках – некачественный. На полках в магазинах появляется всё больше продуктов с содержанием растительных жиров, в итоге это сказалось на росте импорта пальмового масла. Для сравнения, в 2014 году показатель был ниже на 25%, чем в 2015. При этом почти половина всего сырого молока в стране производится хозяйствами населения.

«Девальвация рубля и повышение себестоимости производства молочной продукции привели к увеличению в 2015 году количества товаров с добавлением растительных жиров», – рассказал «Известиям» директор аналитического департамента «Союзмолока» Алексей Воронин.

По оценкам эксперта, в 2016 году количество фальсификата снизилось до 7%. Изменение объясняется сразу несколькими причинами. С одной стороны, это связано с усилением контроля со стороны Роспотребнадзора, а с другой – с изменением отношения потребителей к продуктам. Несмотря на то, что потребление молочных продуктов в стране снизилось на 15% за три года.

«Из-за необходимости экономить многие стали более придирчиво относиться к качеству и внимательно читать состав на упаковке», – подчеркнул Воронин.

Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что молочные продукты с содержанием растительных жиров, наоборот, пользуются спросом из-за низкой цены. Об этом свидетельствует анализ Счетной палаты, который показал, что в регионах с высокой степенью производства фальсифицированной продукции наблюдается также и высокий ее торговый оборот. Лидерами по молочному фальсификату стали Ивановская, Магаданская, Новосибирская области и Санкт-Петербург.

Фото: Twitter

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