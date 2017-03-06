Минобороны показало видео дозаправки бомбардировщика Су-24 в небе над Кольским полуостровом

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Минобороны опубликовало на своем канале в YouTube видеозапись дозаправки бомбардировщика Су-24 морской авиации Северного флота с летающего танкера Ил-78.
Представители Минобороны отмечают, что дозаправка в воздухе - один из самых сложных видов летной подготовки. Пилоты на высоте около 5 тысяч метров при скорости 550 км/час должны приблизиться к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой установить контакт с конусом-датчиком и выдержать дистанцию до полной перекачки керосина.