Срок перечисления материнского капитала сокращен до 10 дней

06 Марта 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с месяца до 10 дней.

«Срок перечисления средств материнского капитала сокращён с 1 месяца до 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении такими средствами», - говорится в справке к документу.

«Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное, что-то получилось, а что-то получилось не так хорошо, но есть ряд ресурсов, которые работают неплохо»,— сказал Медведев.

Фото: Дети Mail.Ru