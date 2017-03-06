В Карелии активно обсуждают туалетную бумагу местного производства ненадлежащего качества

06 Марта 2017 года, 17:10

КАРЕЛИЯ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Местный житель Сортавала был крайне разочарован туалетной бумагой местного производства. Та оказался слишком низкого качества, но узнал об этом молодой человек только после покупки.

«Его не удивил ни странный дизайн, ни надпись «Из Карелии с любовью» на упаковке, но когда он решил воспользоваться ею, то сделать этого не смог, – пишет «Губернiя Daily». – Комментаторы смеются над неудачным дизайном. Один пишет: «А вы когда-нибудь подтирались корой от берёзы? По-моему, всё соответствует».

Нашлись и те, кто встал на сторону производителя, по их мнению, что бумага из макулатуры и должна выглядеть подобным образом.