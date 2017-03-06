В Мурманской области ожидается от 0 до -5 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ - 7 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона. Центр обширного антициклона будет смещаться с севера Скандинавии на Карелию и далее район Урала. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, утром на западе области -10-15 градусов. Гололедица.
На северо-востоке Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 15-17 м/с,медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -1 градус, ветер юго-западный 4-6 м/с.