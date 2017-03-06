Ремень автомата как способ спасения утопающего

07 Марта 2017 года, 08:30

КАНАДАЛКСКШИЙ РАЙОН/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району спасли тонущего в реке Нива мужчину. Сообщение о помощи они услышал в радиоэфире.

«Сотрудники Росгвардии – прапорщик полиции Евгений Сафронов и прапорщик полиции Алексей Вихрев – находились неподалеку и незамедлительно направились на место происшествия. По прибытию они услышали крики о помощи и увидели тонущего мужчину» - сообщили «Би-порту» в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Используя в качестве подручного средства ремень от автомата, они вытащили мужчину из воды.

Как выяснилось позже, мужчина 1959 года рождения, переходя реку, провалился под лед и стал звать на помощь. Очевидцы происшествия позвонили в полицию для спасения утопающего.