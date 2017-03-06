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Главная » НОВОСТИ » Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в Кировске
 
 
 
 
07 Марта 2017 года, 08:55

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в Кировске


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ - Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития в городе Кировске. Об этом глава правительства России сообщил сегодня на совещании с вице-премьерами, которое было посвящено итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

«Только что я подписал четыре документа о создании новых территорий опережающего развития. У нас их много создаётся в последнее время на Дальнем Востоке и на других территориях, прежде всего в монопрофильных образованиях. Надо проанализировать, что происходит и в уже созданных, и в создаваемых ТОР. Информирую, что подписаны решения о создании ТОР «Бакал» в Челябинской области, на территории Бакальского округа, ТОР «Дорогобуж» – Смоленская область, ТОР «Емва» в Республике Коми и ТОР на территории Мурманской области, в городе Кировске. Всё это, подчёркиваю, монопрофильные населённые пункты, где необходимо применять правила, установленные действующим законом о территориях опережающего развития, создавать условия для роста различного бизнеса, в том числе малого и среднего, что позволит уйти от монопрофильности этих территориальных образований», - сказал Медведев.

Таким образом, Мурманская область вошла в первую двадцатку регионов, где принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. В конце 2016 года соответствующая заявка была одобрена на федеральном уровне. В ней были определены два главных направления дальнейшего развития Кировска: реализация туристических проектов в рамках туристско-рекреационного кластера «Хибины» и создание площадок для сервисных производств, направленных на обеспечение деятельности горно-химических предприятий Мурманской области. В настоящее время соответствующее постановление принято Правительством Российской Федерации. В рамках предстоящей работы планируется создать более 500 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит около 300 млн рублей.

В целях стимулирования диверсификации производства на территориях монопрофильных муниципальных образований предусматривается установление пониженной ставки налога на прибыль организаций. В части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, а также льготы по налогу на имущество организаций резидентам ТОСЭР моногородов. Подобное решение призвано сократить зависимость развития территорий от деятельности градообразующих предприятий и создать благоприятные условия для организации новых субъектов малого предпринимательства, получивших статус резидента ТОСЭР.

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