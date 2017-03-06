Уголовное дело возбуждено по отравлению детей в детском саду Кировска

07 Марта 2017 года, 08:37

КИРОВСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – По факту отравления 9 детей в детском саду №16 Кировска возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощники руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. Уголовное дело возбуждено по ч.1, ст.238 УК РФ.

Накануне стало известно, что 9 из 18 детей одной из групп детского сада №16 Кировска обратилась за медицинской помощью по причине заболевания остро-кишечной инфекцией. Один ребёнок был госпитализирован в инфекционное отделение Апатитско-Кировской ЦГБ.

На прошлой неделе в населённом пункте Титан (Кировск) 31 ребёнок детского сада №36 пострадали от острой кишечной инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Деятельность детского сада приостановлена.