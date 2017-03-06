280 миллионов рублей будет выделено муниципалитетам из бюджета Мурманской области на дорожную деятельность

07 Марта 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ - Предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на дорожную деятельность стало одним из вопросов, рассмотренных в ходе оперативного совещания, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области провело конкурс по выделению субсидий в начале февраля текущего года. Как сообщил министр Дмитрий Соснин, одним из приоритетных критериев отбора конкурсных заявок муниципалитетов был ремонт улиц с наиболее интенсивным движением, а также обеспечивающих подъезд к социальным объектам – детским садам, школам, поликлиникам.

По информации министра, в этом году заявки на конкурс представили 26 муниципалитетов, заявившие 78 объектов. Победителями признано 21 муниципальное образование, в них будет профинансирован 51 объект.

Дмитрий Соснин также уточнил, что первоначально на эти цели выделялось 220 млн рублей, но, исходя из большого количества заявок, было принято решение об увеличении суммы субсидий за счет средств экономии прошлого года до 280 млн рублей.