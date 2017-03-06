Парк воздушных судов «Нордавиа» пополнится двумя Airbus A320

07 Марта 2017 года, 10:16

РОССИЯ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» официально объявила об обновлении парка воздушных судов. Два Airbus А320 перевозчик приобретает на условиях лизинга и компании Aviation Capital Group (ACG). По условиям договора самолёты должны прибыть в Россию в апреле текущего года.

«Обновление флота «Нордавиа» - важная часть стратегии авиакомпании, как магистрального сетевого перевозчика. Эксплуатация самолетов модели A320 позволит нам повысить эффективность компании и сделать её более устойчивой», – прокомментировал агентству генеральный директор «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Ранее «Би-порт» сообщал о готовящейся сделке по приобретению по договору лизинга новых воздушных судов. Оба воздушных судна произведены европейским концерном Airbus в 2005 году. Самолёты вместимостью 180 пассажиров каждый в конфигурации экономического класса. Летнее расписание перевозчика предполагает эксплуатацию A320-х на рейсах на южные направления, в том числе и из Мурманска.

По сведениям «Би-порта», сейчас воздушные суда проходят техническое обслуживание и готовятся к началу эксплуатации в «Нордавиа». На них будет нанесена обновлённая ливрея в рамках ребрендинга авиакомпании.