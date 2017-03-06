Стандарт стоимости коммунальных услуг на 2017 год вырос в Мурманской области

07 Марта 2017 года, 10:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта / БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области опубликовало постановление, устанавливающее региональный стандарт стоимости коммунальных услуг по муниципальным образованиям на 2017 год.

Стандарт услуг для нанимателей жилья в Мурманске на одиноко проживающего гражданина в этом году вырос на 1,5% и составил 4980,5 рублей. В Апатитах показатель вырос на 7,4% и составляет 3364,3 рублей, в Коле рост составил 4,9% – до 4950,23 рублей, а в Кандалакше стоимость услуг снизилась на 0,22% – до 5320,18 рублей.

Стоимость коммунальных услуг для собственников жилья в Мурманске без учёта взноса в Фонд капитального ремонта также зафиксирована на уровне 4918,50 рублей. В Апатитах стоимость коммунальных услуг на одиноко проживающего гражданина снизилась на 0,22% и составит 3115,1 рублей, в Коле снижение составило 0,16% – до 4830,23 рублей. В Кандалакше этот показатель уменьшился на 4,7% и составит 5080,18 рублей.