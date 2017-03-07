В России могут появиться госпрограммы для развития женского предпринимательства

07 Марта 2017 года, 11:25

РОССИЯ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Главы регионов должны быть драйверами развития предпринимательства на местах. Накануне Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов заявил о том, что в стране необходимо создавать специальные направления в государственных программах на развитие женского предпринимательства.

«Мы найдем пять-шесть территорий, где будет возможно реализовать проекты в качестве пилотных. И по результату сформируем некую «дорожную карту» для выделения отдельного направления в госпрограммах», – сообщил Бречалов на презентации третьей волны оценки «Индекс женской предпринимательской активности».

По его мнению, государственные программы поддержки малого бизнеса в стране не работают. Несмотря на 15% квоту малого бизнеса на участие в госзакупках, в действительности цифра колеблется между 5 и 7%.

«Среди трудоспособного населения в стране 54% – это женщины, и лишь треть из них – предприниматели. Это потенциал для экономики страны, и я считаю, что женское предпринимательство может стать точкой роста для малого бизнеса. Следует отметить, что основным стимулом к предпринимательской деятельности женщин называют материальное благополучие», – сообщила Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Надия Черкасова.

Фото: oprf.ru