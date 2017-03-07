Счётная палата РФ: каждый десятый россиянин не платит налоги

07 Марта 2017 года, 11:53

РОССИЯ/ 7 марта / БИ-ПОРТ – Более 14 млн жителей России не платят налоги, такие данные «Известиям» предоставила глава Счётной палаты Татьяна Голикова.

По информации Голиковой, 14,4 млн россиян находятся для государства в тени — эти люди не платят налоги, хотя страна оплачивает их социальное обеспечение.

Теневой сектор экономики — это в большинстве случаев не криминальная деятельность, а вполне обычные торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд, сообщают в Счётной палате.

«У нас до сих пор непонятное количество населения — 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются. Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать», - говорит Голикова.

Оценка Счётной палаты совпадает с расчетами Министерства труда. В пресс-службе ведомства сообщили, что в 2015 году было подсчитано количество россиян трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы в Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. За вычетом пенсионеров, студентов, инвалидов, военных и приравненных к ним граждан, занятых в теневом секторе оказалось около 15 млн человек.

Наличие в тени огромного количества людей создает для государства ряд проблем, например, необходимость нести социальные расходы на этих граждан: им выплачивается минимальная пенсия по достижению возраста, обеспечивается обслуживание в поликлиниках. При этом, по данным Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка 10 трлн рублей в год, а в Минфине потери консолидированных бюджетов от теневой занятости оцениваются в 5 трлн рублей.

Одним из путей решения этой проблемы могло бы стать введение «налога на тунеядство». По замыслу его авторов, каждый формально неработающий, а на деле – работающий в тени, должен делать ежемесячные или ежегодные отчисления за пользование социальной инфраструктурой государства. Идею обсуждали в правительстве во второй половине прошлого года, но сейчас приняли решение от нее отказаться.

Эксперты в целом согласны с оценкой Счетной палаты.

«По нашим подсчетам, работают, но не платят налоги около 9 млн человек. Но есть и те, кто не работает вообще. Например, домохозяйки. Их 3–4 млн человек. Вместе с домохозяйками получается примерно 14 млн человек, которые непонятно, где и чем занимаются», - отметил директор Центра социально-экономического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. По его данным, примерно 30 млн россиян хотя бы один раз в год имели неофициальный доход. Один или два раза в месяц получают неофициальный доход 21 млн человек. Для вывода россиян из тени необходимо улучшать социальные гарантии для населения, считает эксперт.

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова, в свою очередь, уверена, что россияне не видят смысла платить взносы в Пенсионный фонд.

«Работодатели не платят налоги, потому что им это выгодно. Это поддерживается работниками, потому что многие из них не видят смысла в уплате страховых взносов, в частности в ПФ», - считает эксперт.

Как стало известно изданию, Минтруд планирует в этом году разработать ряд схем по выводу россиян из тени, однако подробности в ведомстве раскрывать не стали. Ранее в Минтруда уже предлагали установить с неработающих граждан сбор в размере 20 тысяч рублей.

Фото: ach.gov.ru