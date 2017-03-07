В преддверии 8 марта Мурманская таможня напоминает о правилах ввоза цветов

07 Марта 2017 года, 12:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – В преддверии Международного женского дня Мурманская таможня напоминает порядок ввоза на территорию Таможенного союза срезанных цветов и цветочной продукции.

Цветы и цветочная продукция подвержены быстрой порче, поэтому проходят таможенный контроль в первоочередном порядке. Кроме того, такой товар подлежит дополнительному контролю и перемещается через границу только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого компетентным органом государства-экспортёра, и маркировки на упаковке с информацией о наименовании продукции, стране её происхождения и экспортёре. Все коммерческие партии цветов ввозятся только при наличии фитосанитарного сертификата.

Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе Мурманской таможни, физические лица могут в частном порядке ввести до 2 букетов живых срезанных цветов без сопровождения фитосанитарного сертификата и только в пунктах пропуска, где организован пограничный фитосанитарный контроль. В пункте пропуска на границе требуется заполнить пассажирскую таможенную декларацию, следовать по красному коридору и до начала таможенного контроля пройти пограничный фитосанитарный контроль.

В случае обнаружения в срезанных цветах опасных вредителей или болезней растений товар запрещается к ввозу и подлежит возврату в страну отправления или изъятию и уничтожению.

При этом необходимо помнить, что ввозимый букет срезанных цветов учитывается в общей норме беспошлинного ввоза товаров, а его стоимость подтверждается чеком на покупку. Напомним также, что в Мурманской области пограничный фитосанитарный контроль организован в пунктах пропуска Аэропорт Мурманск, Морской порт Мурманск и МАПП Борисоглебск на российско-норвежской границе. Таким образом, ввозить срезанные цветы для личного пользования можно только через эти пункты пропуска.

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