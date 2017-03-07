Росгвардия провела морские учения в Мурманске

07 Марта 2017 года, 12:36

МУРМАНСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии по Мурманской области успешно завершили противодиверсионные учения. По легенде в охраняемую акваторию вторглось неизвестное судно.

«Оперативные службы дивизиона катеров незамедлительно передали данную информацию командованию, которое приняло решение о задержании, – рассказал «Би-порту» представитель Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко. – Патрульные вышли в акваторию и отработали задержание нарушителей на маломерном судне. В ходе второго этапа учений были отработаны подводные стрельбы и обезвреживание подводного взрывного устройства».

Было установлено, что на охраняемом объекте находится подводная группа диверсантов, которая может заложить бомбу. Ей на перехват выдвинулись боевые пловцы - водолазы.