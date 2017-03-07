Работодателей обяжут приспособиться под беременных и кормящих женщин

07 Марта 2017 года, 12:55

РОССИЯ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Роспотребнадзор разработал проект СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин», согласно которому беременным работницам будет запрещено трудиться в помещениях без естественного освещения, а работодателя обяжут предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помещение для кормления малышей.

Директор Научно-исследовательского института медицины труда профессор Игорь Бухтияров рассказал «Известиям», что действующие гигиенические требования к условиям труда женщин были приняты в 1996 году и уже устарели. В проекте нового СанПиНа учтены все изменения российского законодательства, он также согласован с Конвенцией Международной организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения и директивами Европейского союза.

«Особенно значимо, что СанПиНом предполагается информирование женщин при приеме на работу о существующем риске повреждения здоровья, в том числе репродуктивного, при работе в условиях воздействия вредных производственных факторов», - пояснил Бухтияров.

В проекте документа также говорится, что беременные женщины не должны работать в помещениях без естественного освещения, поскольку «световое голодание» проявляется нарушением обмена веществ и гормонального фона, снижением резистентности организма, что может приводить к нарушению течения беременности.

Ещё одно нововведение касается матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Согласно новому СанПиНу, работодатель обязан предоставить специальное помещение, оборудованное кушеткой, столом, стульями, столами для пеленания, санузлом с унитазом, раковиной для мытья рук, а в кранах должна быть горячая и холодная вода.

«Данное требование связано с тем, что некоторые женщины желают совмещать трудовые обязанности с кормлением грудного ребенка. В ряде организаций такие комнаты имеются», - отмечает Бухтияров.

Проект гигиенических требований к условиям труда женщин также предполагает, что беременные должны работать с персональным компьютером не более трех часов за смену. Эта норма была перенесена в документ из СанПиНа от 2003 года «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Нормативы были разработаны на основе данных отечественных и международных исследований по изучению возможного неблагоприятного влияния на развитие плода электромагнитных полей широкополосного спектра.

Кроме того, в соответствии с Трудовым кодексом РФ беременная женщина по ее заявлению может перевестись на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. Однако эксперты трудовой сферы утверждают, что большинство женщин не пользуются уже имеющимися у них правами, и вряд ли им будут доступны бонусы, предусмотренные новым СанПиНом.

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