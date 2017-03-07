Московские эксперты в Заполярном: город для людей или люди для города?

07 Марта 2017 года, 13:38

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Во время открытия форума социальных технологий «Город – это мы» эксперты из Москвы поставили перед собравшимися вопрос «Что важнее для развития городов – инфраструктура или люди?». Найти ответ постарались в ходе импровизированных дебатов.

Старший научный сотрудник Международного центра современной социологической теории Павел Степанцов, играя за команду «Мы», старался донести идею о том, что для работы пространства необходима социальная среда.

«Если не существует доверия между людьми, то территория работать не будет. Например, в Москве было огромное количество проектов, когда мы создавали обустроенный парк, но люди предпочитали отдыхать в другом районе, потому что свой считали небезопасным», – рассказывает социолог.

По его словам, 42% – практически половина населения столицы не знает своих соседей, из-за чего родители не согласны отпустить ребенка гулять возле дома. При этом создание парка на окраине позволяет повысить уровень доверия, а наличие хорошо обустроенной территории приводит к притоку населения.

«Заполярный – это скорее крайний район, который может повысить социальный капитал за счет благоустройства», – отмечает Степанцов.

Местные жители поддержали позицию эксперта. Многие из них говорили о нехватке скверов и спортплощадок, особенно для людей с инвалидностью.

Арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров, выступавший на стороне команды «Город», показал на примере Перми, как за три года работы в этом направлении удалось сократить отток жителей из региона.

«Среда часто отстает от современного уровня развития, и того уровня людей, которые в ней проживают. Зачастую для решения проблемы не требуется специального бюджета, достаточно денег, которые выделены изначально, но использовать их необходимо правильно. Ведь у нас как часто бывает: решение принимается начальником, а он не может быть специалистом во всем», – подчеркнул Кагаров.

Работу студии Артемия Лебедева можно увидеть и в Мурманской области. Летом для туристической зоны «Хибины» был разработан уникальный логотип, а в ноябре представители рассказали об условиях использования официального туристического бренда.

Напомним, форум социальных технологий «Город – это мы» проходил с 3 по 4 марта в Заполярном. Он был организован компанией «Норникель» и Кольской ГМК по программе «Мир новых возможностей» и собрал вокруг себя представителей сообществ, готовых участвовать в развитии своих городов.