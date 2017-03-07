Административные барьеры и инвестквоты обсудили в Росрыболовстве

07 Марта 2017 года, 14:14

РОССИЯ/ 7 марта / БИ-ПОРТ – Росрыболовство и ФСБ России продолжают оптимизацию системы контрольных точек при пересечении рыбопромысловыми судами границы исключительной экономической зоны Российской Федерации, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Снятие излишних административных барьеров и повышение требований соблюдения правил безопасности стали ключевой темой для обсуждения в рамках заседания рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры, состоявшегося в Минсельхозе накануне.

Речь, прежде всего, шла о целесообразности сохранения института контрольных точек – законодательно утвержденных пунктов пересечения судами границы исключительной экономической зоны Российской Федерации, где осуществляется пограничный контроль. В частности, было предложено оптимизировать механизм путем отмены нормы, обязующей капитанов российских судов неоднократно вызывать на связь суда Погранслужбы. Сейчас Росрыболовство и ФСБ работают над изменениями совместного приказа в части упрощения процедур прохождения судами контрольных пунктов, а также приведения системы в соответствие с промысловой обстановкой. Кроме того, предлагается рассмотреть предложения по дальнейшему упрощению требований при условии оснащения таких судов новейшими аппаратно-техническими комплексами контроля.

На заседании также было рассмотрено предложение Росрыболовства о включении в пакет обязательных документов для получения права на добычу сертификата соответствия рыбопромыслового судна и судовладельца международным нормам и вопрос, касающийся распределения «инвестквот».