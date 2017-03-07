В Заполярном появится «Парк новых возможностей»

07 Марта 2017 года, 14:25

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Идея нового парка в Заполярном может быть воплощена уже в этом году. Об этом журналистам рассказал начальник Управления благотворительных программ компании «Норникель» Игорь Сухотин. Всех заинтересованных партнеров он пригласил присоединиться к благоустройству объекта и отметил, что восстановление территории за Дворцом культуры «Октябрь» происходит в рамках поддержки проекта для различных слоев населения.

«Реализованные проекты – это хорошо, но жизнь не стоит на месте, необходимо двигаться дальше, а для этого нужны новые идеи», – подчеркнул Сухотин.

Создание парка стало возможным благодаря конкурсу социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Грантовый фонд конкурса в 2016 году составил 100 миллионов рублей.

«Проект «Парка новых возможностей», который получил грант в пять миллионов рублей, будет внедрен в жизнь в 2017 году, – сообщила глава Заполярного Любовь Черепанова. – Он будет поделен на несколько зон: активную зону для спортсменов, игровую – для малышей, и небольшую зону с крытой сценой».

Напомним, в минувшие выходные в городе открылась ледовая арена – инициаторами строительства которой также стали местные жители. Металлотентовую конструкцию возвели за три месяца. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составили 35 миллионов рублей.