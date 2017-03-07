Коллектив «Медикал Он Груп – Мурманск» поздравляет с весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта

Дорогие мурманчанки!
Примите самые искренние поздравления от коллектива «Медикал Он Груп – Мурманск» с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие! Пусть работа дает желанные результаты, всё получается легко и без препятствий!
Огромного женского счастья, невероятно сильной любви и нежности!
С праздником!