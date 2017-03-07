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Главная » НОВОСТИ » Общественная Палата России предлагает ввести «налог на здоровье» для производителей табака
 
 
 
 
07 Марта 2017 года, 14:57

Общественная Палата России предлагает ввести «налог на здоровье» для производителей табака


РОССИЯ/ 7 марта /БИ-ПОРТ – Минздрав поддержал предложение члена Общественной палаты России и председателя Координационного совета по защите граждан РФ от алкогольной и табачной зависимости при Общественной палате России Султана Хамзаева. Как сообщают в ОП РФ, Хамзаев предложил введение «налога на здоровье», который может составить не меньше 70% от прибыли табачных компаний. Новый сбор может приносить в казну до 30 млрд рублей в год.

Заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников направил в адрес Хамзаева письмо, в котором сообщил, что ведомство поддерживает инициативу. Ранее член ОП РФ предложил предусмотреть введение нового сбора в рамках концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, за разработку которой отвечает Минздрав.

«Мы признательны Минздраву за их четкую позицию: иногда этого бывает трудно добиться в таких важных вопросах, как более ответственное регулирование социально опасных продуктов – табак, алкоголь, – в силу ряда определенных проблем. Поэтому мы очень положительно реагируем на этот ответ», - отмечает Хамзаев.

Он также добавил, что в ближайшее время будут проведены общественные слушания по этой теме с участием всех заинтересованных:

«Мы хотим, чтобы те деньги, которые выкачиваются из потребителей табака, хотя бы оставались в российской экономике. И «налог на здоровье» - это именно налог с прибыли этих компаний, это попадание в бюджет более 50 млрд рублей ежегодно», - говорит Хамзаев. Он полагает, что подобные меры оправданы тем ущербом, который табачная продукция причиняет человеческому организму.

«Бизнес наносит урон здоровью граждан, собирает деньги и платит налоги, как все, чуть-чуть побольше – с учетом смехотворного акциза. Эти компании не должны оставаться в стороне от ответственности за этот урон», - подчеркивает Хамзаев.

Фото: Pixabay

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