Эркен Кагаров о том, как расчистить город от «визуального шума»

07 Марта 2017 года, 15:10

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Член Союза дизайнеров России и арт-директор студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров в рамках форума «Город – это мы», организованного компанией «Норникель» совместно с Кольской ГМК, рассказал о том, как добиться визуальной чистоты в городской архитектуре и упорядочить рекламные вывески.

«Если просто расчистить наши города, они сразу станут лучше. Проект по упорядочиванию вывесок сильно преображает городскую среду, ведь зачастую несогласованные действия людей создают излишний визуальный шум. Подобные ограничения существуют во многих уголках мира, но у нас бизнес-сообщество пока не готово договориться между собой», – говорит Кагаров.

Решению проблемы может способствовать вмешательство властей, которые бы законодательно приняли необходимые нормативные акты, при этом юристы должны вести разработку документа совместно с архитекторами.

«Важно общественное обсуждение и исследование. Вещи, которые навязываются сверху, могут стать неэффективными, если люди этого не хотят. При этом я не сторонник ситуации, когда люди решают голосованием. Чтобы избежать большого количества ошибок, необходимо привлекать специалистов», – отметил эксперт.

По его мнению, ценность города заключается в уникальности, и переносить полностью чей-то опыт в свой регион неправильно. Например, в Москве действует правило, что для зданий постройки 1953 года или более раннего периода, необходимо создавать специальные вывески из отдельных букв, через которые видно строение. Мера продиктована тем, что многие здания созданы в стиле ампир.

«Мне понравились яркие картины на фасадах около ДК (Дворец культуры «Октябрь» в Заполярном – прим. «Би-порт»), но мне кажется, можно было бы добиться большего единства через северную тематику», – рассказал Эркен Кагаров.