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Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Абхазия подарила детям Карелии 20 тонн мандаринов
 
 
 
 
07 Марта 2017 года, 17:30

Абхазия подарила детям Карелии 20 тонн мандаринов


РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ - 6 марта в Петрозаводск прибыл грузовой автомобиль с мандаринами из Абхазии в дар образовательным учреждениям Карелии. О поставке абхазских цитрусовых договорился на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио Главы республики Артур Парфенчиков.

«В дар от Абхазии детям Карелии» − так называется акция, в рамках которой в республику прибыло 20 тонн мандаринов. Фрукты предназначены детям, проживающим в интернатах, воспитанникам детских садов, а также тем ребятам, которые находятся сейчас на лечении в Детской республиканской больнице.

«В ходе переговоров абхазские бизнесмены изъявили желание начать сотрудничество с доброго шага и направить детям Карелии в подарок 20 тонн знаменитых абхазских мандарин», − сообщил Артур Парфенчиков на своей страничке в социальных сетях.

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