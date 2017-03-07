Абхазия подарила детям Карелии 20 тонн мандаринов

07 Марта 2017 года, 17:30

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ - 6 марта в Петрозаводск прибыл грузовой автомобиль с мандаринами из Абхазии в дар образовательным учреждениям Карелии. О поставке абхазских цитрусовых договорился на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио Главы республики Артур Парфенчиков.

«В дар от Абхазии детям Карелии» − так называется акция, в рамках которой в республику прибыло 20 тонн мандаринов. Фрукты предназначены детям, проживающим в интернатах, воспитанникам детских садов, а также тем ребятам, которые находятся сейчас на лечении в Детской республиканской больнице.

«В ходе переговоров абхазские бизнесмены изъявили желание начать сотрудничество с доброго шага и направить детям Карелии в подарок 20 тонн знаменитых абхазских мандарин», − сообщил Артур Парфенчиков на своей страничке в социальных сетях.