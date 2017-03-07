Марина Ковтун заняла 23 место в медиарейтинге российских женщин

РОССИЯ/ 7 марта /БИ-ПОРТ – К Международному женскому Дню компания «Медиалогия» подготовила рейтинг российских женщин за год.
Рейтинг построен по упоминаемости в российских СМИ. Исследование проводилось за период с марта 2016 года по март 2017 года.
Лидерами рейтинга стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, зампредседателя Правительства России Ольга Голодец, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун оказалась на 23 месте в рейтинге.