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В Мурманске начался образовательный конгресс для медиков
 
 
 
 

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Суд Петрозаводска отказал в иске бывшей главе Прионежского района
 
 
 
 
07 Марта 2017 года, 15:40

Суд Петрозаводска отказал в иске бывшей главе Прионежского района


ПЕТРОЗАВОДСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – В городском суде Петрозаводска завершилось рассмотрение иска Светланы Чечиль, которая пыталась опротестовать выговор администрации колонии-поселения. Бывшая глава Прионежского района отбывает наказание за превышение должностных полномочий. В декабре 2012 она подписала постановление об изменении вида разрешенного использования двух участков земли.

Выговор осужденной объявили за то, что она не поздоровалась с начальником оперативного отдела Иваном Ковалевым. Согласно объяснениям Чечиль, в тот момент она стирала белье в женском туалете, находящемся в коридоре отделения. Услышав команду «Внимание», которая сопровождает появление представителей администрации, она встала прямо.

«Я думала выйти из туалета, но испугалась, что в этом случае нарушу правила. Ведь нас инструктировали, что при появлении работников исправительного учреждения мы должны стоять, где стоим, и не двигаться. Поэтому я замерла между двумя унитазами, а тазик с бельем стоял на одном из них», – рассказала Светлана Чечиль.

Согласно показаниям Ковалева, все обстояло не совсем так. По его словам, осужденная в момент его визита находилась не в туалете, а в коридоре. При его появлении она стояла, но не поздоровалась.

«Чечиль при появлении начальника стояла, она поприветствовала его вставанием. Ничего большего закон от нее не требовал. Все остальное это вольное толкование правил сотрудниками ФСИН. По идее, вольные трактовки законов не должны интересовать суд, – передает «Губернiя Daily». – Но тщетно. Судья Картавых постановила в иске Светлане Чечиль отказать».

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