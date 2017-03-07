Корпоративных волонтеров «Норникеля» научили взаимодействовать с заповедниками

07 Марта 2017 года, 16:00

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Креативные идеи по развитию Лапландского заповедника, расположенного в Мурманской области, стали темой для обсуждения среди корпоративных волонтеров компании «Норникель». Заместитель директора по развитию АНО «ЭкоЦентр «Заповедники» Елена Книжникова в рамках форума социальных технологий «Город – это мы» познакомила собравшихся с международным и российским опытом взаимодействия в данном направлении, предварительно разделив участников сессии на условные команды, которые представляли интересы различных городских сообществ.

«Норникель» стал другим. Компания совершенно переориентирована. Ранее главным для нее был результат добычи, а сейчас основная ценность – это человек и среда», – рассказала глава Заполярного, в котором проходил мастер-класс, Любовь Черепанова.

В своем выступлении Елена Книжникова сделала акцент на тех преимуществах, что дает заповедник: эколагеря, профориентация для школьников и студентов, возможность развития туризма, создание культурного центра и проведение экспертной экологической оценки.

В качестве яркого примера в Мурманской области можно привести открытие визит-центра заповедника «Пасвик», который находится на границе трех государств России, Норвегии и Финляндии. Сама территория заповедника доступна лишь для частичного посещения. Проект капитального ремонта был разработан при финансовой поддержке Кольской ГМК, а завершение строительства профинансировал «Норникель» – компания предоставила заповеднику помощь на сумму в 62 миллиона рублей.