«Природа и молодежь» проведет благотворительную акцию в честь Дня Земли

07 Марта 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа и молодежь» объявляет благотворительную акцию по сбору макулатуры, которая пройдет 9 и 10 марта. В этот раз традиционный сбор приурочен ко Дню Земли.

«Он предназначен для того, чтобы привлечь внимание людей к осознанию планеты Земля и природы как общего дома. Собранная макулатура будет продана по одному рублю за килограмм, а вырученные деньги мы передадим фонду помощи бездомным животным «Путеводная звезда», – рассказал «Би-порту» представитель «ПиМ».

К сдаче принимаются книги, журналы, газеты, тетради, бумага из принтеров, отходы типографий, картонные коробки и упаковки из-под сухих продуктов и вещей. Бумага, испачканная химическими веществами или маслами, и коробки с жирными пятнами не подойдут.

Во время последнего сбора в феврале этого года за два дня удалось собрать 1850 килограмм макулатуры.